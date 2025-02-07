Российские бойцы нанесли удар по скоплению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, часть бойцов ликвидирована. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Удар был нанесен по селам Ямное, Мирополье, Запселье и Великая Рыбица.

" В с е л е Я м н о е н а ш и а т а к о в а л и П В Д ( п у н к т в р е м е н н о й д и с л о к а ц и и . - п р и м . р е д . ) б о е в и к о в . О с у щ е с т в и л и н е с к о л ь к о с б р о с о в н а з а н и м а е м о е и м и п о м е щ е н и е , а п о с л е — д о б и в а л и д р о н а м и - к а м и к а д з е в ы ж и в ш и х , к о т о р ы е , о п а с а я с ь п о в т о р н ы х п р и л е т о в , с т а л и р а з б е г а т ь с я " , - р а с с к а з а л о н .

По словам Лебедева, один из беспилотников попал в автомобиль противника, где находилось два солдата. Он добавил, что бойцы убежали с позиций и "бросили своих "побратимов". Подпольщик отметил, что в результате атаки было ликвидировано восемь военнослужащих ВСУ.

До этого Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары в направлении расположения украинских военных в пригороде Ахтырки в Сумской области.

По его словам, на территории было зафиксировано два прилета. Он добавил, что атака производилась в западной части города, где, по предварительным данным, находится известный пансионат "Буймеровка", где располагаются бойцы ВСУ.