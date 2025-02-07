Сообщения о якобы неудачном запуске 6 февраля Вооруженными силами (ВС) России баллистической ракеты средней дальности «Орешник» являются ложью. С таким заявлением выступил Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) при министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины в своем Telegram-канале.

« О ф и ц и а л ь н ы х п о д т в е р ж д е н и й п у с к а " О р е ш н и к а " н е б ы л о н и с у к р а и н с к о й с т о р о н ы , н и с о с т о р о н ы Р о с с и и » , — п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

ЦСК опроверг сообщение Forbes о якобы неудачном пуске «Орешника» ВС России по Киеву 6 февраля. Подчеркивается, что материал основан на допущениях украинского блогера и военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилла Сазонова, а сам Сазонов указывал на неточные сведения в исходной публикации. Ведомство добавило, что сообщения о якобы падении ракеты на территории России не соответствуют действительности.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут рассказал о деморализующем воздействии «Орешника». По его словам, главной особенностью ракеты является именно то, что украинские военные ничего не могут противопоставить этой ракете.