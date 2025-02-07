На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

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В ведомстве уточнили, что на данный момент порядка 75 процентов раненых военных лечатся в гражданских медучреждениях. Для оказания бесперебойной помощи украинское правительство объявило о 100-прцентном бронировании медработников.

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« В т о ж е в р е м я м ы п о н и м а е м и п о т р е б н о с т и ф р о н т а . Р а з б р о н и р о в а н и е м е д р а б о т н и к о в б у д е т п р о и с х о д и т ь п о з а п р о с у о т М и н о б о р о н ы и к о м а н д о в а н и я М е д с и л с у ч е т о м п о т р е б н о с т и в т е х и л и и н ы х с п е ц и а л и с т а х » , — п о д ч е р к н у л и в М и н з д р а в е .

После «разбронирования» врачей будут призывать в ВСУ и другие воинские формирования с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации со специалистами будут подписывать договор на год.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о бронировании работников газовой отрасли. Он добавил, что бронирование от мобилизации будет распространяться на ремонтные бригады, обслуживающие газовые объекты.