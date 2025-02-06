Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Красноармейск (украинское название Покровск) несколько дней назад.

Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ
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«Уже несколько дней как подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений, от командира батальона и выше, перешло на территорию Днепропетровской области», отметил парламентарий.

Стало известно, что российские войска практически окружили город с двух сторон, они блокируют пути снабжения, чтобы лишить украинских военных подвоза провизии, оружия и топлива.

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Ранее сообщалось, что логистика группировки Вооруженных сил Украины под Красноармейском затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу. На серьезные проблемы со снабжением в беседе с агентством The Associated Press указал неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников.

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