Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Красноармейск (украинское название Покровск) несколько дней назад.

« У ж е н е с к о л ь к о д н е й к а к п о д р а з д е л е н и я В С У , к о т о р ы е д е р ж а т с т о р о н у К р а с н о а р м е й с к а , о с т а л и с ь б е з к о м а н д о в а н и я , п о т о м у ч т о в с е р у к о в о д с т в о п о д р а з д е л е н и й , о т к о м а н д и р а б а т а л ь о н а и в ы ш е , п е р е ш л о н а т е р р и т о р и ю Д н е п р о п е т р о в с к о й о б л а с т и » , — о т м е т и л п а р л а м е н т а р и й .

Стало известно, что российские войска практически окружили город с двух сторон, они блокируют пути снабжения, чтобы лишить украинских военных подвоза провизии, оружия и топлива.

Стало известно о взятии в клещи крупного города в ДНР

Ранее сообщалось, что логистика группировки Вооруженных сил Украины под Красноармейском затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу. На серьезные проблемы со снабжением в беседе с агентством The Associated Press указал неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников.