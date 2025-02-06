Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Красноармейск (украинское название Покровск) несколько дней назад.
«Уже несколько дней как подразделения ВСУ, которые держат сторону Красноармейска, остались без командования, потому что все руководство подразделений, от командира батальона и выше, перешло на территорию Днепропетровской области», — отметил парламентарий.
Стало известно, что российские войска практически окружили город с двух сторон, они блокируют пути снабжения, чтобы лишить украинских военных подвоза провизии, оружия и топлива.
Стало известно о взятии в клещи крупного города в ДНР
Ранее сообщалось, что логистика группировки Вооруженных сил Украины под Красноармейском затруднена, поскольку российские войска взяли под огневой контроль главные дороги к городу. На серьезные проблемы со снабжением в беседе с агентством The Associated Press указал неназванный командир украинской армии, командующий взводом беспилотников.