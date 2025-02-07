ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которые готовились к отправке в Курскую область. Об этом Сергей Лебедев.
«Образовалось скопление боевиков и военной техники, готовились "контрнаступать" в Курскую область. Их срисовали и хорошо прошлись ФАБами», — рассказал Лебедев.
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По его словам, среди потерь ВСУ множество поврежденной техники, включая танки и БМП, а также уничтоженные и раненные среди личного состава.
Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.