Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которые готовились к отправке в Курскую область. Об этом Сергей Лебедев.

« О б р а з о в а л о с ь с к о п л е н и е б о е в и к о в и в о е н н о й т е х н и к и , г о т о в и л и с ь " к о н т р н а с т у п а т ь " в К у р с к у ю о б л а с т ь . И х с р и с о в а л и и х о р о ш о п р о ш л и с ь Ф А Б а м и » , — р а с с к а з а л Лебедев.

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По его словам, среди потерь ВСУ множество поврежденной техники, включая танки и БМП, а также уничтоженные и раненные среди личного состава.

Ранее Лебедев заявил, что удары были нанесены в направлении расположения военных ВСУ в пригороде Ахтырки Сумской области. По его словам, местные жители сообщали о взрыве в западной части пригорода.