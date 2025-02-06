Соратник Кадырова ответил на обвинения в пропуске «Ахматом» колонн ВСУ в Курской области

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил на обвинения в пропуске спецназом «Ахмат», командиром которого он является, колонн Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram.

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« Д л я т е х , к т о н е з н а е т о б с т а н о в к и , х о ч е т с я о т м е т и т ь , ч т о в р а й о н а х Ч е р к а с с к о й К о н о п е л ь к и и У л а н к а н и к о г д а с п е ц н а з " А х м а т " н е с т о я л . П р о т и в н и к , в и д а т ь , п о н я л , ч т о н а у ч а с т к е , г д е м ы с т о и м , е м у в с е р а в н о л о в и т ь н е ч е г о , и п о ш е л в н и з , к н а ш и м с о с е д я м н а л е в о м ф л а н г е » , — з а я в и л Алаудинов.

По словам российского генерала, сейчас бойцы спецназа максимально помогают соседним подразделениям, которые отбивают наступление противника. По его словам, на данный момент удалось поджечь несколько единиц техники.

« Ч т о б ы н и п р о и с х о д и л о , ( . . . ) ч е р е з У л а н о к и Ч е р к а с с к у ю К о н о п е л ь к у у к р а и н с к и е ф о р м и р о в а н и я в р я д л и в о з ь м у т Москву, Белгород или Курск. [Сейчас они] пытаются улучшить свое положение, взять чуть больше участка, чем у них есть. Но и это, я так думаю, им вряд ли удастся. Будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы помочь нашим соседям на левом фланге», — заключил командир «Ахмата».

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно ранее в четверг, 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

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