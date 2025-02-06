ВСУ потеряли под Курском большое количество опытных бойцов. Это привело к «оголению» позиций на линии боевого соприкосновения, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Аналитик уточнил, что под Курском «утилизировано» уже столько украинских солдат, что их хватило бы на 17 механизированных либо танковых бригад.

Эти опытные, обученные бойцы пригодились бы Украине на многих других участках фронта, заметил Леонков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области.

Атаки вооруженных формирований Украины были успешно отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск, отметили в ведомстве.

Потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.