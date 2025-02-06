Раскрыты планы НАТО по размещению новых сил у границ альянса

НАТО в скором времени разместит новые силы на территории Финляндии, это может произойти уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил посол России в североевропейском государстве Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

« Н а с е в е р е с т р а н ы п л а н и р у е т с я р а з м е щ е н и е м н о г о н а ц и о н а л ь н о й т а к т и ч е с к о й г р у п п ы п е р е д о в о г о п р и с у т с т в и я О б ъ е д и н е н н ы х с у х о п у т н ы х в о й с к Н А Т О п о д ш в е д с к и м р у к о в о д с т в о м . Н а в о с т о к е с т р а н ы , в г о р о д е М и к к е л и , п о я в и т с я ш т а б р е г и о н а л ь н о г о к о м а н д о в а н и я с у х о п у т н ы х с и л а л ь я н с а » , — р а с с к а з а л д и п л о м а т .

Кузнецов добавил, что руководство Североатлантического альянса уже приняло соответствующее решение на политическом уровне и в скором времени ожидается практическая реализация.

Путин сообщил, что Россия готова к борьбе с НАТО

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва ответит на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», целью которой является контроль подводных коммуникаций водоема. Дипломат напомнил, что подобные действия альянса приводят к наращиванию его войск в регионе.