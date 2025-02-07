ВС России имеют возможность сбивать французские истребители Mirage 2000, которые Париж передал Киеву, еще на взлете. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Ксавье Моро.

« В л ю б о м с л у ч а е у р у с с к и х е с т ь р а к е т ы к л а с с а « в о з д у х - в о з д у х » Р - 3 7 М , к о т о р ы е и м е ю т д а л ь н о с т ь п у с к а н е м е н е е 3 0 0 к м . П о э т о м у , п о с у т и , к а к т о л ь к о M i r a g e 2 0 0 0 в з л е т и т , е г о у ж е м о ж н о с б и т ь » , — п о д ч е р к н у л о н .

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По словам военного аналитика, поставленные Киеву французские истребители Mirage 2000 являются хорошими машинами, однако Париж уже списывает их со службы, отправляя на Украину.

6 февраля посольство России в Париже назвало поставки Украине французских истребителей очередным шагом со стороны Франции, направленным на эскалацию украинского конфликта.

Там отметили, что подобные действия «не могут не вызывать законного осуждения».

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Ранее в ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей.