Передачу ядерного оружия Украине сравнили с вызовом «всадников апокалипсиса»
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT назвал ожидаемым заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о мизерных или нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.
«Реакция Келлога и всех остальных, я думаю, что ожидаемая, потому что сейчас дать Украине ядерное оружие — это вызвать всадников апокалипсиса. Потому что как только Украина получит ядерное оружие, она тотчас же, в этот же день его использует, потому что задачи Украины сейчас заключаются в том, чтобы нанести России максимальный ущерб всеми возможными средствами», — отметил он.
Как пояснил Блохин, в случае применения ядерного оружия в том числе пострадают Европа и другие ближайшие игроки.
«Поэтому очевидно, что Келлог и все остальные разумные здравомыслящие люди именно в этой струе думают. Украина после распада Советского Союза имела колоссальный экономический и военный потенциал, потом этот потенциал растранжирила и сейчас осталась у разбитого корыта... Это (связано. — RT) с ностальгией о прошлых временах... Поэтому сейчас все эти разговоры идут», — заключил политолог.
Зеленский попросил у Запада ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал анонс записи в соцсети X.
На фрагменте видео Зеленский рассуждает о вступлении Украины в НАТО и признает, что оно не случится в ближайшее время. По его мнению, процесс затянется на годы или десятилетия.
«Какой будет пакет помощи, какие будут ракеты, дадут ли нам ядерное оружие? Пусть нам тогда дадут ядерное оружие. Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы», — заявил украинский лидер.
Келлог оценил шанс Украины на получение ядерного оружия
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Его слова приводит Fox News.
«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между мизерной и нулевой. Давайте будем честны, мы знаем, что этого не произойдет», - отметил Кит Келлог в беседе с журналистами.
Он также напомнил слова президента США Дональда Трапа о том, что тот создал «правительство здравого смысла».
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о ядерном оружии
Требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», - напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду, что в Европе еще остались политики, которые понимают всю абсурдность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву, пишет РИА Новости.
«Хочется надеяться на то, что в целом, наверное, при той ситуации, когда квалификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки имеются», - заметил Песков.
В Госдуме оценили заявления Зеленского о ядерном оружии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский поднимает ставки своим требованием предоставить Украине ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Журавлева, таким образом Зеленский хочет показать странам Запада, что он способен на что угодно. При этом депутат считает, что сам Зеленский не осознает, что у таких требований могут быть серьезные последствия.
«В прошлый раз, когда он заикался о восстановлении потенциала страны на Мюнхенской конференции по безопасности, почти сразу началась наша специальная военная операция. Российское руководство и сейчас вряд ли пропустит заявления такого рода мимо ушей», — заявил Журавлев.
Депутат также считает, что Украина уже бы применила ядерное оружие, если бы у нее оставались в распоряжении ядерные запасы.
«Причем, уверен, что прямо по Москве, чтобы нанести как можно больше вреда России и постараться запугать наше население. За одни только такие требования Зеленского нужно объявить военным преступником, тем более, что в совершении убийств и терактов он в том же интервью уже и так спокойно признается», — добавил он.
Захарова оценила требование Зеленского о ядерном оружии
Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», и постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев требует ядерное оружие не для защиты.
«Это следующее звено в цепочке применения оружия киевским режимом против определенной культурной, этнической, в том числе и социальной, группы людей компактного проживания. (…) Были заявления и до Зеленского, и заявления Зеленского, и заявления вокруг Зеленского, что ядерное оружие им нужно в проактивных целях», - пояснила она.
Также дипломат обратила внимание на то, что Зеленский требует «поставок ему все большего количества вооружений» и от Запада, и от Вселенной, что «выдает в нем человека неадекватного с точки зрения его кровожадности».
«Какая же это защита своих граждан, если он убивает их все больше и больше? Разговоры о ядерном оружии звучат все чаще и чаще. Это говорит об отсутствии какого-либо реализма», - констатировала официальный представитель МИД России.
Зампред парламента Словакии Данко: слова Зеленского о ядерном оружии — наглость
Требование украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении его стране ядерного оружия — это наглость, считает вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.
"Я часто говорил, что настоящие украинцы страдают. Но не страдают те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал и вчера еще имел наглость сказать, что Украине нужно ядерное оружие, если она не будет в НАТО", — сказал зампред парламента. По словам Данко, президент Украины "потерял разум".
Аналитик объяснил, почему Украине не видать ядерного щита
Украина не сможет получить ядерное оружие, поскольку этому препятствуют международные договоры и нормы, регулирующие нераспространение ядерного вооружения. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов.
«После отказа от ядерного арсенала в 1994 году в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, Украина может ощущать себя уязвимой и недооцененной на международной сцене. Это мы понимаем. Однако нынешние действия Зеленского не связаны с этим фактом», – сказал он Life.ru.
По словам Караханова, Украина является сторонником ядерного разоружения, а передача таких вооружений жестко контролируется Договором о нераспространении ядерного оружия.
Караханов также отметил, что стремление Дональда Трампа завершить конфликт на Украине привело к сокращению финансирования со стороны США, что вызывает серьезные опасения у Владимира Зеленского. Если новая администрация в Вашингтоне достигнет соглашения с Россией, это поставит под угрозу политическое будущее украинского лидера, подчеркнул эксперт.
Кроме того, политолог выразил уверенность, что украинскому народу не стоит беспокоиться. По его мнению, если территория Украины вновь окажется в составе России, ее жители автоматически получат защиту российского ядерного щита. Такой арсенал, как отметил Караханов, будет находиться под контролем сильного государства с богатым историческим наследием, а не во власти деструктивных политиков.