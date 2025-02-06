Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT назвал ожидаемым заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о мизерных или нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.

« Р е а к ц и я К е л л о г а и в с е х о с т а л ь н ы х , я д у м а ю , ч т о о ж и д а е м а я , п о т о м у ч т о с е й ч а с д а т ь У к р а и н е я д е р н о е о р у ж и е — э т о в ы з в а т ь в с а д н и к о в а п о к а л и п с и с а . П о т о м у ч т о к а к т о л ь к о У к р а и н а п о л у ч и т я д е р н о е о р у ж и е , о н а т о т ч а с ж е , в э т о т ж е д е н ь е г о и с п о л ь з у е т , п о т о м у ч т о з а д а ч и У к р а и н ы с е й ч а с з а к л ю ч а ю т с я в т о м , ч т о б ы н а н е с т и Р о с с и и м а к с и м а л ь н ы й у щ е р б в с е м и в о з м о ж н ы м и с р е д с т в а м и » , — о т м е т и л о н .

Как пояснил Блохин, в случае применения ядерного оружия в том числе пострадают Европа и другие ближайшие игроки.

« П о э т о м у о ч е в и д н о , ч т о К е л л о г и в с е о с т а л ь н ы е р а з у м н ы е з д р а в о м ы с л я щ и е л ю д и и м е н н о в э т о й с т р у е д у м а ю т . У к р а и н а п о с л е р а с п а д а С о в е т с к о г о С о ю з а и м е л а к о л о с с а л ь н ы й э к о н о м и ч е с к и й и в о е н н ы й п о т е н ц и а л , п о т о м э т о т п о т е н ц и а л р а с т р а н ж и р и л а и с е й ч а с о с т а л а с ь у р а з б и т о г о к о р ы т а . . . Э т о ( с в я з а н о . — R T ) с н о с т а л ь г и е й о п р о ш л ы х в р е м е н а х . . . П о э т о м у с е й ч а с в с е э т и р а з г о в о р ы и д у т » , — з а к л ю ч и л п о л и т о л о г .

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал анонс записи в соцсети X.

На фрагменте видео Зеленский рассуждает о вступлении Украины в НАТО и признает, что оно не случится в ближайшее время. По его мнению, процесс затянется на годы или десятилетия.

« К а к о й б у д е т п а к е т п о м о щ и , к а к и е б у д у т р а к е т ы , д а д у т л и н а м я д е р н о е о р у ж и е ? П у с т ь н а м т о г д а д а д у т я д е р н о е о р у ж и е . Д а в а й т е с д е л а е м т а к : в е р н и т е н а м я д е р н о е о р у ж и е , д а й т е н а м р а к е т н ы е с и с т е м ы » , — з а я в и л у к р а и н с к и й л и д е р .

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Его слова приводит Fox News.

« В е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о о н и п о л у ч а т о б р а т н о с в о е я д е р н о е о р у ж и е , н а х о д и т с я г д е - т о м е ж д у м и з е р н о й и н у л е в о й . Д а в а й т е б у д е м ч е с т н ы , м ы з н а е м , ч т о э т о г о н е п р о и з о й д е т » , - о т м е т и л К и т К е л л о г в б е с е д е с ж у р н а л и с т а м и .

Он также напомнил слова президента США Дональда Трапа о том, что тот создал «правительство здравого смысла».

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Требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

« В ц е л о м п о д о б н ы е з а я в л е н и я и п о д о б н ы е в ы с к а з ы в а н и я г р а н и ч а т с б е з у м и е м . Е с т ь р е ж и м н е р а с п р о с т р а н е н и я я д е р н о г о о р у ж и я и т а к д а л е е » , - н а п о м н и л п р е с с - с е к р е т а р ь п р е з и д е н т а Р о с с и и Д м и т р и й П е с к о в .

Он также выразил надежду, что в Европе еще остались политики, которые понимают всю абсурдность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву, пишет РИА Новости.

« Х о ч е т с я н а д е я т ь с я н а т о , ч т о в ц е л о м , н а в е р н о е , п р и т о й с и т у а ц и и , к о г д а к в а л и ф и к а ц и я н ы н е ш н е г о п о к о л е н и я п о л и т и к о в в Е в р о п е о с т а в л я е т ж е л а т ь л у ч ш е г о , ч т о в с е - т а к и к а к и е - т о т р е з в ы е п о н и м а н и я а б с у р д н о с т и и п о т е н ц и а л ь н о й о п а с н о с т и о б с у ж д е н и я т а к о й т е м ы в с е - т а к и и м е ю т с я » , - з а м е т и л П е с к о в .

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский поднимает ставки своим требованием предоставить Украине ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Журавлева, таким образом Зеленский хочет показать странам Запада, что он способен на что угодно. При этом депутат считает, что сам Зеленский не осознает, что у таких требований могут быть серьезные последствия.

« В п р о ш л ы й р а з , к о г д а о н з а и к а л с я о в о с с т а н о в л е н и и п о т е н ц и а л а с т р а н ы н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и , п о ч т и с р а з у н а ч а л а с ь н а ш а с п е ц и а л ь н а я в о е н н а я о п е р а ц и я . Р о с с и й с к о е р у к о в о д с т в о и с е й ч а с в р я д л и п р о п у с т и т з а я в л е н и я т а к о г о р о д а м и м о у ш е й » , — з а я в и л Ж у р а в л е в .

Депутат также считает, что Украина уже бы применила ядерное оружие, если бы у нее оставались в распоряжении ядерные запасы.

« П р и ч е м , у в е р е н , ч т о п р я м о п о М о с к в е , ч т о б ы н а н е с т и к а к м о ж н о б о л ь ш е в р е д а Р о с с и и и п о с т а р а т ь с я з а п у г а т ь н а ш е н а с е л е н и е . З а о д н и т о л ь к о т а к и е т р е б о в а н и я З е л е н с к о г о н у ж н о о б ъ я в и т ь в о е н н ы м п р е с т у п н и к о м , т е м б о л е е , ч т о в с о в е р ш е н и и у б и й с т в и т е р а к т о в о н в т о м ж е и н т е р в ь ю у ж е и т а к с п о к о й н о п р и з н а е т с я » , — д о б а в и л о н .

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Владимиру Зеленскому ядерное оружие нужно не для защиты, а в «проактивных целях», и постоянные требования вооружений говорят о кровожадности Киева. Об этом заявила в эфире своей программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев требует ядерное оружие не для защиты.

« Э т о с л е д у ю щ е е з в е н о в ц е п о ч к е п р и м е н е н и я о р у ж и я к и е в с к и м р е ж и м о м п р о т и в о п р е д е л е н н о й к у л ь т у р н о й , э т н и ч е с к о й , в т о м ч и с л е и с о ц и а л ь н о й , г р у п п ы л ю д е й к о м п а к т н о г о п р о ж и в а н и я . ( … ) Б ы л и з а я в л е н и я и д о З е л е н с к о г о , и з а я в л е н и я З е л е н с к о г о , и з а я в л е н и я в о к р у г З е л е н с к о г о , ч т о я д е р н о е о р у ж и е и м н у ж н о в п р о а к т и в н ы х ц е л я х » , - п о я с н и л а о н а .

Также дипломат обратила внимание на то, что Зеленский требует «поставок ему все большего количества вооружений» и от Запада, и от Вселенной, что «выдает в нем человека неадекватного с точки зрения его кровожадности».

« К а к а я ж е э т о з а щ и т а с в о и х г р а ж д а н , е с л и о н у б и в а е т и х в с е б о л ь ш е и б о л ь ш е ? Р а з г о в о р ы о я д е р н о м о р у ж и и з в у ч а т в с е ч а щ е и ч а щ е . Э т о г о в о р и т о б о т с у т с т в и и к а к о г о - л и б о р е а л и з м а » , - к о н с т а т и р о в а л а о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь М И Д Р о с с и и .

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Требование украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении его стране ядерного оружия — это наглость, считает вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.

" Я ч а с т о г о в о р и л , ч т о н а с т о я щ и е у к р а и н ц ы с т р а д а ю т . Н о н е с т р а д а ю т т е , к о т о р ы е т о р ч а т в М о н а к о , К а н н а х и л и д р у г и х з а п а д н ы х м е с т а х о т д ы х а . О к а з ы в а е т с я , ч т о З е л е н с к и й в р а л и в ч е р а е щ е и м е л н а г л о с т ь с к а з а т ь , ч т о У к р а и н е н у ж н о я д е р н о е о р у ж и е , е с л и о н а н е б у д е т в Н А Т О " , — с к а з а л з а м п р е д п а р л а м е н т а . П о с л о в а м Д а н к о , п р е з и д е н т У к р а и н ы " п о т е р я л р а з у м " .

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Украина не сможет получить ядерное оружие, поскольку этому препятствуют международные договоры и нормы, регулирующие нераспространение ядерного вооружения. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов.

« П о с л е о т к а з а о т я д е р н о г о а р с е н а л а в 1 9 9 4 г о д у в о б м е н н а г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и п о Б у д а п е ш т с к о м у м е м о р а н д у м у , У к р а и н а м о ж е т о щ у щ а т ь с е б я у я з в и м о й и н е д о о ц е н е н н о й н а м е ж д у н а р о д н о й с ц е н е . Э т о м ы п о н и м а е м . О д н а к о н ы н е ш н и е д е й с т в и я З е л е н с к о г о н е с в я з а н ы с э т и м ф а к т о м » , – с к а з а л о н L i f e . r u .

По словам Караханова, Украина является сторонником ядерного разоружения, а передача таких вооружений жестко контролируется Договором о нераспространении ядерного оружия.

Караханов также отметил, что стремление Дональда Трампа завершить конфликт на Украине привело к сокращению финансирования со стороны США, что вызывает серьезные опасения у Владимира Зеленского. Если новая администрация в Вашингтоне достигнет соглашения с Россией, это поставит под угрозу политическое будущее украинского лидера, подчеркнул эксперт.

Кроме того, политолог выразил уверенность, что украинскому народу не стоит беспокоиться. По его мнению, если территория Украины вновь окажется в составе России, ее жители автоматически получат защиту российского ядерного щита. Такой арсенал, как отметил Караханов, будет находиться под контролем сильного государства с богатым историческим наследием, а не во власти деструктивных политиков.

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