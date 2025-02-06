Вашингтон стремился предотвратить экономическое сближение России и Европы, а также намеренно ослаблял европейскую экономику, лишив её доступных источников энергии, поставляемых из России. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano,

Авторы статьи подчёркивают, что цель конфликта заключалась в ограничении промышленных систем, которые получали российский газ по низким ценам.

« П о с у т и , в о й н а н а Украине стала войной против Европы, которая грозила слишком «расшириться» — от Атлантики до Урала», — указывается в публикации.

В результате поддержка Украины обернулась для граждан Европы бедностью.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа заплатит бешеные деньги, чтобы собрать Украину по кусочкам.