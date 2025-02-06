Киев получил от Нидерландов новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, истребители «в скором времени приступят к выполнению боевых задач». Точное количество самолетов, которые Нидерланды передали Киеву, Умеров не уточнил.

« П о д д е р ж к а А м с т е р д а м а — э т о е щ е о д и н з н а ч и м ы й ш а г , к о т о р ы й п р и б л и ж а е т н а с к п о б е д е и о б е с п е ч и в а е т н а д е ж н у ю з а щ и т у у к р а и н с к и х г о р о д о в и г р а ж д а н . М ы п р о д о л ж а е м п л а н о м е р н о р а б о т а т ь в м е с т е с п а р т н е р а м и н а д у в е л и ч е н и е м к о л и ч е с т в а с о в р е м е н н ы х б о е в ы х с а м о л е т о в н а У к р а и н е » , — д о б а в и л о н .

Первую партию F-16 Киев получил от Нидерландов летом 2024 года. Всего Амстердам обещал направить на Украину 24 самолета.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.