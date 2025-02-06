Украина получила новую партию истребителей F-16 от Нидерландов
Киев получил от Нидерландов новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, истребители «в скором времени приступят к выполнению боевых задач». Точное количество самолетов, которые Нидерланды передали Киеву, Умеров не уточнил.
«Поддержка Амстердама — это еще один значимый шаг, который приближает нас к победе и обеспечивает надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем планомерно работать вместе с партнерами над увеличением количества современных боевых самолетов на Украине», — добавил он.
Первую партию F-16 Киев получил от Нидерландов летом 2024 года. Всего Амстердам обещал направить на Украину 24 самолета.
Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.