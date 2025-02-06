В Госдуме объяснили появление ослов на фронте

На фронте существуют сложности в сфере доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, поэтому использование ослов в качестве транспорта — нормальная практика. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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« С е й ч а с о ч е н ь б о л ь ш и е с л о ж н о с т и в о б е с п е ч е н и и ч а с т е й и п о д р а з д е л е н и й , в т о м ч и с л е , з н а ч и т , ш т у р м о в ы х о т р я д о в и г р у п п и т а к д а л е е , б о е п р и п а с а м и , в о е н н о - т е х н и ч е с к и м и м у щ е с т в о м , и п р о д о в о л ь с т в и е м т о ж е . Е с л и и с п о л ь з у ю т с я к а к и е - т о м е т о д ы , в т о м ч и с л е о с л ы , л о ш а д и и т а к д а л е е д л я д о с т а в к и б о е п р и п а с о в и д р у г о г о и м у щ е с т в а н а п е р е д о в у ю , т о э т о н о р м а л ь н о . П р о б л е м ы э т о , к о н е ч н о , н е р е ш и т . З д е с ь н и ч е г о п л о х о г о н е т . У н а с в В е л и к у ю О т е ч е с т в е н н у ю в о й н у ч а с т ь а р т и л л е р и и б ы л а н а к о н н о й т я г е . О н а д о ш л а д о Б е р л и н а . С о б а к и с п о л ь з о в а л и в В е л и к у ю О т е ч е с т в е н н у ю в о й н у — д в е м и н ы з а г р у ж а л и н а н и х , и о н и б е ж а л и т у д а , г д е э т и м и н ы б ы л и н е о б х о д и м ы . П у с т ь л у ч ш е о с л а у б ь ю т , ч е м д в у х ч е л о в е к , к о т о р ы е н а м а ш и н е в е з у т г р у з , н е о б х о д и м ы й д л я б о я и ж и з н и ч а с т е й и п о д р а з д е л е н и й , к о т о р ы е н а х о д я т с я н а п е р е д о в о й . Л ю д и и щ у т п р и е м ы и с п о с о б ы о б е с п е ч е н и я т е х п о д р а з д е л е н и й , к о т о р ы е в о ю ю т , в с е м н е о б х о д и м ы м д л я в е д е н и я б о я и ж и з н и . С к о р е е в с е г о , з а г р у ж а ю т в ь ю к и н а э т о г о о с л а . О н з н а е т , к у д а и д т и , е с л и н а у ч е н э т о м у . Д л я э т о г о т о ж е н у ж н о з а н и м а т ь с я с н и м и . Э т о н е м а с с о в о , н о я т у т н и ч е г о н е в и ж у п л о х о г о » , – с к а з а л о н .

По словам Соболева, для доставки можно было бы использовать и радиоуправляемые наземные беспилотники.

« С е й ч а с о г р о м н о е з н а ч е н и е п р и д а е т с я р а з л и ч н ы м н е б о л ь ш и м б е с п и л о т н ы м м а ш и н а м , р а д и о у п р а в л я е м ы м , к о т о р ы е з а г р у ж а ю т с к о л ь к о н у ж н о м и н , с н а р я д о в и т а к д а л е е и в е з у т и х н а п е р е д о в у ю . Х о т я з а н и м и т о ж е д р о н ы о х о т я т с я . У н а с Х Х I в е к , л у ч ш е , к о н е ч н о , [ и с п о л ь з о в а т ь ] б е с п и л о т н ы е н е б о л ь ш и е т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а , к о т о р ы е м о г у т э т о т г р у з д о с т а в и т ь » , – з а к л ю ч и л г е н е р а л .

До этого российские военные блогеры сообщили, что на фронте начали использовать ослов. Дмитрий Стешин процитировал письмо военнослужащего, который утверждает, что ему выдали осла во взводе обеспечения. Блогер Кирилл Федоров (признан в РФ СМИ-агентом) сообщил, что животных военным передали не волонтеры, а министерство обороны.