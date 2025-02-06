Размещение войск ЕС на Украине назвали объявлением войны России

Посол Мешков назвал размещение войск ЕС на Украине объявлением войны России
Размещение войск ЕС на Украине во время конфликта означает фактическое объявление войны, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
«Мы относимся к этому серьёзно... Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — сказал он РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после того, как там будет объявлено о прекращении огня.