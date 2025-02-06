Размещение войск ЕС на Украине назвали объявлением войны России

Размещение войск ЕС на Украине во время конфликта означает фактическое объявление войны, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

« М ы о т н о с и м с я к э т о м у с е р ь ё з н о . . . Е с т е с т в е н н о , р а з м е щ е н и е в о й с к в п е р и о д в е д у щ и х с я б о е в ы х д е й с т в и й о з н а ч а е т ф а к т и ч е с к и о б ъ я в л е н и е в о й н ы с о в с е м и в ы т е к а ю щ и м и п о с л е д с т в и я м и » , — с к а з а л о н РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после того, как там будет объявлено о прекращении огня.