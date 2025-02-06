Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в Курской области сорвана, все атаки отражены.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«По состоянию на 21:00 мск 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области.