Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в Курской области сорвана, все атаки отражены.

Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
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Об этом сообщили в Минобороны России.

«По состоянию на 21:00 мск 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены», заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области.

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