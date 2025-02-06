Минобороны: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в Курской области сорвана, все атаки отражены.

Об этом сообщили в Минобороны России.

« П о с о с т о я н и ю н а 2 1 : 0 0 м с к 6 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а п о д р а з д е л е н и я м и г р у п п и р о в к и в о й с к « С е в е р » с о р в а н а п о п ы т к а к о н т р н а с т у п а т е л ь н ы х д е й с т в и й В С У в н а п р а в л е н и и н а с е л е н н ы х п у н к т о в Ч е р к а с с к а я К о н о п е л ь к а и У л а н о к К у р с к о й о б л а с т и . В с е а т а к и о т р а ж е н ы » , — з а я в и л и в в е д о м с т в е .

Ранее сообщалось, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области.