ВС РФ сорвали попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
ВС РФ отразили попытки контрнаступления ВСУ на курском направлении, все населенные пункты находятся под контролем российских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Утром 6 февраля ВСУ предприняли попытки контрнаступления в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок. По оценке Минобороны РФ, Украина задействовала до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы ВСУ предприняли несколько волн атак.
В Минобороны подчеркнули, что группировка войск «Север» своевременно выявила противника. Подразделения группировки при поддержке авиации начали наносить огневое поражение штурмовым группам ВСУ.
«По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», - заявили военные.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. За прошедшие сутки украинские потери на этом направлении составили до 205 военнослужащих, уничтожены были три танка ВСУ, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
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В августе 2024 года из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. По информации Минобороны, всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих, 337 танков, почти 250 боевых машин пехоты, около 200 бронетранспортеров и другую военную технику.