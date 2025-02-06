ВС РФ отразили попытки контрнаступления ВСУ на курском направлении, все населенные пункты находятся под контролем российских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Утром 6 февраля ВСУ предприняли попытки контрнаступления в направлении курских сел Черкасская Конопелька и Уланок. По оценке Минобороны РФ, Украина задействовала до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы ВСУ предприняли несколько волн атак.

В Минобороны подчеркнули, что группировка войск «Север» своевременно выявила противника. Подразделения группировки при поддержке авиации начали наносить огневое поражение штурмовым группам ВСУ.

« П о с о с т о я н и ю н а 1 4 : 0 0 а т а к и в о о р у ж е н н ы х ф о р м и р о в а н и й У к р а и н ы о т р а ж е н ы , н а с е л е н н ы е п у н к т ы н а х о д я т с я п о д к о н т р о л е м р о с с и й с к и х в о й с к » , - з а я в и л и в о е н н ы е .

По данным Минобороны, ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. За прошедшие сутки украинские потери на этом направлении составили до 205 военнослужащих, уничтожены были три танка ВСУ, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

СМИ: Атакующая в Курской области колонна ВСУ растянулась на километр

В августе 2024 года из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. По информации Минобороны, всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих, 337 танков, почти 250 боевых машин пехоты, около 200 бронетранспортеров и другую военную технику.