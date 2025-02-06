Минобороны: ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В сводке говорится, что утром 6 февраля противник предпринял попытку контрнаступательных действий. Для этого ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Атака была в несколько волн.
Бойцы группировки войск "Север" своевременно выявили противника. По штурмовым группам ВСУ наносится огневое поражение при поддержке авиации.
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По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены. Противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три БМП и 14 бронемашин.
В Минобороны подчеркнули, что Черкасская Конопелька и Уланок находятся под контролем российских войск.
Уничтожение украинских формирований продолжается, отметили в МО РФ.