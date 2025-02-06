Вооруженные силы Украины предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сводке говорится, что утром 6 февраля противник предпринял попытку контрнаступательных действий. Для этого ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Атака была в несколько волн.

Бойцы группировки войск "Север" своевременно выявили противника. По штурмовым группам ВСУ наносится огневое поражение при поддержке авиации.

СМИ: Атакующая в Курской области колонна ВСУ растянулась на километр

По состоянию на 14:00 атаки ВСУ отражены. Противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три БМП и 14 бронемашин.

В Минобороны подчеркнули, что Черкасская Конопелька и Уланок находятся под контролем российских войск.

Уничтожение украинских формирований продолжается, отметили в МО РФ.