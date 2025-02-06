Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Его слова приводит Fox News.

Ранее в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану Владимир Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие, если вопрос о вступлении страны в НАТО растянется на годы. По его мнению, таким образом будет обеспечена безопасность страны.

« В е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о о н и п о л у ч а т о б р а т н о с в о е я д е р н о е о р у ж и е , н а х о д и т с я г д е - т о м е ж д у м и з е р н о й и н у л е в о й . Д а в а й т е б у д е м ч е с т н ы , м ы з н а е м , ч т о э т о г о н е п р о и з о й д е т » , - о т м е т и л К и т К е л л о г в б е с е д е с ж у р н а л и с т а м и .

Он также напомнил слова президента США Дональда Трапа о том, что тот создал «правительство здравого смысла».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации.