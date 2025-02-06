Келлог оценил шанс Украины на получение ядерного оружия
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия «между мизерными и нулевыми». Его слова приводит Fox News.
Ранее в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану Владимир Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие, если вопрос о вступлении страны в НАТО растянется на годы. По его мнению, таким образом будет обеспечена безопасность страны.
«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между мизерной и нулевой. Давайте будем честны, мы знаем, что этого не произойдет», - отметил Кит Келлог в беседе с журналистами.
Он также напомнил слова президента США Дональда Трапа о том, что тот создал «правительство здравого смысла».
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что требование Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие «граничит с безумием», и Москва надеется, что в Европе понимают всю опасность ситуации.