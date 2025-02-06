Посол РФ: поставляемые Финляндии истребители могут нести ядерное оружие

Истребители F-35, которые Финляндия получит в 2026 году, могут нести ядерное оружие (ЯО). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

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« Н е л ь з я з а б ы в а т ь , ч т о с т е х н и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я и с т р е б и т е л и F - 3 5 с п о с о б н ы н е с т и и я д е р н о е о р у ж и е . К а к и х - л и б о п о д т в е р ж д е н и й т о м у , ч т о п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я ф и н с к и х В В С с а м о л е т ы б у д у т о с н а щ е н ы п о д « я д е р н у ю о п ц и ю » , в н а с т о я щ е е в р е м я , в п р о ч е м , н е и м е е т с я » , — з а я в и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Кузнецов добавил, что шаги подобного рода потребовали бы принятия серьезных политических решений как на уровне официального Хельсинки, так и руководства Североатлантического альянса. Дипломат отметил, что российская сторона не может упускать из вида этот аспект, когда отслеживаются планы развития ВВС Финляндии.

Финляндия в 2021 году договорилась о закупке 64 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 производства американского концерна Lockheed Martin. Ожидается, что первые самолеты должны прибыть на базу Лапландского авиакрыла в Рованиеми к концу 2026 года.

Кузнецов в ходе интервью рассказал, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны.

30 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х написал, что страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных на границу с Россией, тем самым подготавливая почву к «Северной войне 2.0» между Москвой и НАТО. Эксперт пояснил, что Скандинавия сдает свой суверенитет США и регион «превратится в линию фронта».