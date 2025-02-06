Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось ровно через полгода после вторжения в регион. На символизм последних событий в приграничье указал телеканал «Царьград» в Telegram.

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6 февраля ВСУ перешли в наступление в Курской области на танках Abrams.

Опрошенные телеканалом эксперты отметили, что Киев предпочитает привязывать боевые действия к определенным датам. Это делается для создания усиленного медийного эффекта, указали они.

Также канал обратил внимание по последние заявления Владимира Зеленского. Ранее он пообещал использовать тему Курской области в российско-украинских переговорах.

Вскоре после начала нового наступления ВСУ в Курской области стали приходить сообщения об отражении ударов. Военный блогер Владимир Романов опубликовал видео, на котором видно поражение украинской техники на одной из дорог. Возможно, речь идет о колонне украинской техники, замеченной в Курской области, протяженность которой достигает одного километра.