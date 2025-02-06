Колонна ВСУ, задействованная в попытке контратаки в Курской области, растянулась в длину на километр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как говорится в публикации, техника внутри колонны держит между собой большую дистанцию, чтобы не вызвать цепную реакцию при ее поражении.

По информации SHOT, изначально колонна насчитывала до 50 единиц техники, треть из них уже уничтожена.

Среди пораженной техники замечены танки, включая американские Abrams, бронеавтомобили "Козак" и MaxxPro.

Стала известна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Уничтожение вражеской "брони" продолжается, указывает SHOT.

Сегодня днем Telegram-канал Mash сообщил о предпринятой украинскими войсками попытке контратаки в районе Суджи.

В общей сложности, по данным военкоров, в попытке атаки задействованы силы трех батальонов ВСУ - около 500 человек.

Как написал Telegram-канал "Северный ветер", ВС РФ уничтожили как минимум 20 единиц вражеской техники: три танка, инженерную машину разграждения (ИМР) и 16 бронеавтомобилей.