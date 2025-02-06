В Россотрудничестве рассказали о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана по поводу работы российского культурного центра (Русского дома) в Баку. Об этом он заявил в эфире телеканал «Россия 24».

По его словам, МИД Азербайджана действительно призвал прекратить работу Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юридического лица. Примаков заявил о многократных обращений российской стороны «к минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации». Примаков отметил, что призывы Москвы к Баку «оставались без ответа».

До этого азербайджанское издание Report со ссылкой на источники сообщило о передаче российской стороне официального уведомления о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. «Наша страна (...) не нуждается в помощи извне», — отметили источники.

Ранее в Азербайджане аналогичное решение было принято в отношении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). «Момент для полного прекращения их деятельности уже настал», — заявил до этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.