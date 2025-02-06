Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби

Российское самоходное орудие «Лотос» впервые представят на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

« 1 2 0 - м и л л и м е т р о в о е п е р с п е к т и в н о е с а м о х о д н о е а р т и л л е р и й с к о е о р у д и е ( С А О ) " Л о т о с " , р а з р а б о т а н н о е Ц е н т р а л ь н ы м н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м и н с т и т у т о м т о ч н о г о м а ш и н о с т р о е н и я ( А О " Ц Н И И Т О Ч М А Ш " , к о н ц е р н " К а л а ш н и к о в " ) , в п е р в ы е п о к а ж у т и н о с т р а н н ы м с п е ц и а л и с т а м н а в ы с т а в к е I D E X 2 0 2 5 » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

«Лотос» может десантироваться с самолетов в полностью боеготовом состоянии с боевым расчетом внутри. САО разрабатывали в качестве замены установки «Нона-С», которую приняли на вооружение в 1980-м году. «Лотос» превосходит предшественника по дальности стрельбы, возимому боезапасу и показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда.

Установка на базе плавающей боевой машины десанта БМД-4М получила гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров.

В ноябре 2024 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что САО «Лотос», которое построили для нужд Воздушно-десантных войск России, направили на государственные испытания.