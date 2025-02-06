Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют.

Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые», передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет». По его мнению, возобновление ядерного статуса Украины не представляется возможным.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие требования Зеленского являются абсурдными и граничат с безумием.