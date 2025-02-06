Индийский истребитель Mirage 2000 разбился при учебном вылете

Французский истребитель Mirage 2000, принадлежащий ВВС Индии, разбился во время планового учебного вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Самолет столкнулся с «системной неисправностью».

« О б а п и л о т а б л а г о п о л у ч н о к а т а п у л ь т и р о в а л и с ь » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

На видео с места крушения видно, что части самолета горят и от них поднимаются клубы дыма. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о получении Киевом первых Mirage 2000. Всего Париж намерен передать Украине не менее шести самолетов.