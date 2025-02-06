Индийский истребитель Mirage 2000 разбился при учебном вылете

В Индии потерпел крушение французский Mirage 2000
Французский истребитель Mirage 2000, принадлежащий ВВС Индии, разбился во время планового учебного вылета. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Самолет столкнулся с «системной неисправностью».
«Оба пилота благополучно катапультировались», — говорится в тексте.
На видео с места крушения видно, что части самолета горят и от них поднимаются клубы дыма. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о получении Киевом первых Mirage 2000. Всего Париж намерен передать Украине не менее шести самолетов.