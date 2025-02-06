В Индии потерпел крушение французский Mirage 2000

Французский истребитель Mirage 2000, принадлежащий ВВС Индии, разбился во время планового учебного вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Индийский истребитель Mirage 2000 разбился при учебном вылете
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Отмечается, что крушение произошло в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Самолет столкнулся с «системной неисправностью».

«Оба пилота благополучно катапультировались», говорится в тексте.

На видео с места крушения видно, что части самолета горят и от них поднимаются клубы дыма. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о получении Киевом первых Mirage 2000. Всего Париж намерен передать Украине не менее шести самолетов.

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