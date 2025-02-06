Украина получила первые французские истребители Mirage
Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальных сетях.
В публикации глава французского ведомства напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон анонсировал их поставку в июне 2024 года. Сегодня первые Mirage 2000 прибыли на территорию Украины.
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«С украинскими летчиками, которые в течение нескольких месяцев проходили обучение во Франции, они теперь будут участвовать в защите неба Украины», — добавил Лекорню.
Напомним, что сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально Макрон обещал передать Mirage до конца 2024 года, после завершения обучения украинских летчиков. Однако уже в октябре Лекорню заявил, что Киеву поставят истребители в первой половине 2025 года. 28 января министр уточнил, что машины будут на украинской территории к концу первого квартала. Французские власти не уточняли, о скольких истребителях идет речь. По данным СМИ, всего их может быть до шести единиц.