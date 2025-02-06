Украина получила первые французские истребители Mirage 2000. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в социальных сетях.

В публикации глава французского ведомства напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон анонсировал их поставку в июне 2024 года. Сегодня первые Mirage 2000 прибыли на территорию Украины.

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« С у к р а и н с к и м и л е т ч и к а м и , к о т о р ы е в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х м е с я ц е в п р о х о д и л и о б у ч е н и е в о Ф р а н ц и и , о н и т е п е р ь б у д у т у ч а с т в о в а т ь в з а щ и т е н е б а У к р а и н ы » , — д о б а в и л Л е к о р н ю .

Напомним, что сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально Макрон обещал передать Mirage до конца 2024 года, после завершения обучения украинских летчиков. Однако уже в октябре Лекорню заявил, что Киеву поставят истребители в первой половине 2025 года. 28 января министр уточнил, что машины будут на украинской территории к концу первого квартала. Французские власти не уточняли, о скольких истребителях идет речь. По данным СМИ, всего их может быть до шести единиц.