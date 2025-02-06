Пиротехники обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что работы провел сводный пиротехнический отряд МЧС. Они вывезли снаряд на полигон и там его взорвали.

«Приходится сталкиваться с самыми разнообразными видами боеприпасов в ходе работы. Среди них fpv-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы и многое другое», рассказал специалист сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным Егерь.

Всего за полгода специалисты уничтожили более 1900 снарядов в Курской области. Отмечается, что работы пиротехнических бригад проводятся в рамках действующего на территории региона режима контртеррористической операции (КТО).