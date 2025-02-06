Пиротехники обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что работы провел сводный пиротехнический отряд МЧС. Они вывезли снаряд на полигон и там его взорвали.

« П р и х о д и т с я с т а л к и в а т ь с я с с а м ы м и р а з н о о б р а з н ы м и в и д а м и б о е п р и п а с о в в х о д е р а б о т ы . С р е д и н и х — f p v - д р о н ы , у д а р н ы е б е с п и л о т н и к и , с б р о с ы с Б П Л А , б о е в ы е ч а с т и р а к е т , с у б б о е п р и п а с ы и м н о г о е д р у г о е » , — р а с с к а з а л с п е ц и а л и с т с в о д н о г о п и р о т е х н и ч е с к о г о о т р я д а М Ч С Р о с с и и с п о з ы в н ы м Е г е р ь .

Всего за полгода специалисты уничтожили более 1900 снарядов в Курской области. Отмечается, что работы пиротехнических бригад проводятся в рамках действующего на территории региона режима контртеррористической операции (КТО).