Пиротехники обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области
Пиротехники МЧС России обезвредили американскую ракету ATACMS в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
Отмечается, что работы провел сводный пиротехнический отряд МЧС. Они вывезли снаряд на полигон и там его взорвали.
«Приходится сталкиваться с самыми разнообразными видами боеприпасов в ходе работы. Среди них — fpv-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы и многое другое», — рассказал специалист сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным Егерь.
Всего за полгода специалисты уничтожили более 1900 снарядов в Курской области. Отмечается, что работы пиротехнических бригад проводятся в рамках действующего на территории региона режима контртеррористической операции (КТО).