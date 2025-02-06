Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали танки Abrams в новом наступлении в Курской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

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По информации издания, в шесть утра бойцы ВСУ двинулись от хутора Колмаков в сторону села Уланок, задействовав два трала разминирования, четыре танка, в том числе производства США и около 10 боевых бронемашин. Живая сила оценивается в три батальона общей численностью 500 человек.

Стало известно о попытке контратаки ВСУ в Курской области

Ранее военный блогер Михаил Звинчук заявил, что Нельзя исключать планы ВСУ атаковать не только в районе Уланка и Черкасской Конопельки, но и в направлении поселка Глушково. По его мнению, движение ВСУ может наблюдаться и на других участках.