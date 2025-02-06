Нападение на Курскую область не принесло успехов Вооруженным силам Украины (ВСУ), в нем не было необходимости. Об этом заявил командир украинской роты с позывным «Браконьер» в интервью британской газете The Daily Mail.

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По словам военного, нападения на российский регион — это политическая авантюра Киева.

« У н а с т а м н о л ь ( т а к т и ч е с к и х ) у с п е х о в . Н а м э т о . . . н е н у ж н о » , — с к а з а л « Б р а к о н ь е р » .

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией ВСУ, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи этим людям.