Военблогеры заявили о попытке контратаки ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать в Курской области, колонны бронетехники выдвинулись в направлении ряда населенных пунктов. Об этом сообщают издание «Украина.ру» и военные блогеры.
В частности, по данным издания, колонны техники движутся в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Фанасеевка и Уланок.
«В Курской области ВСУ при поддержке бронетехники пытаются продвигаться на одном из участков. По противнику работают БПЛА», - подтвердил военкор Юрий Котенок.
По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», в наступлении ВСУ задействовали до трех батальонов, по ним работают российская авиация и артиллерия.
«Сожгли два танка и один ББМ», - пишет канал, публикуя кадры с сожженной техникой Вооруженных сил Украины.
Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В течение января российские войска освободили ряд населенных пунктов в регионе, после чего стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.