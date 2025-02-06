Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать в Курской области, колонны бронетехники выдвинулись в направлении ряда населенных пунктов. Об этом сообщают издание «Украина.ру» и военные блогеры.

В частности, по данным издания, колонны техники движутся в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Фанасеевка и Уланок.

«В Курской области ВСУ при поддержке бронетехники пытаются продвигаться на одном из участков. По противнику работают БПЛА», - подтвердил военкор Юрий Котенок.

По информации Telegram-канала «Архангел Спецназа», в наступлении ВСУ задействовали до трех батальонов, по ним работают российская авиация и артиллерия.

« С о ж г л и д в а т а н к а и о д и н Б Б М » , - п и ш е т к а н а л , п у б л и к у я к а д р ы с с о ж ж е н н о й т е х н и к о й В о о р у ж е н н ы х с и л У к р а и н ы .

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В течение января российские войска освободили ряд населенных пунктов в регионе, после чего стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.