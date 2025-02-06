В российском регионе запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО

В Волгоградской области вводится запрет, согласно которому нельзя снимать на камеру последствия атак беспилотных летательных аппаратов и работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

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Там уточнили, что нельзя фотографировать, а также производить съемку видео применения и последствий применения дронов, а также мест нахождения и падения БПЛА и мест поражения объектов с помощью таких аппаратов.

Также нельзя снимать «места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также места расположения объектов военной инфраструктуры, средств (систем) противодействия беспилотным летательным аппаратам, сооружений систем связи, сооружений и систем (организации) охраны объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, иных критически важных объектов».

Соответствующие фото и видео нельзя публиковать и распространять в средствах массовой информации. Запрет не распространяется на деятельность органов власти, а также на ту информацию, которую они публикуют в интернете.

О том, какое наказание последует за вводимое нарушение, не сообщается. В администрации Волгоградской области подчеркнули, что подобные меры действуют в Санкт-Петербурге, Курской, Тульской, Калужской и других областях.

15 января власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы систем ПВО в городе. Постановление будет действовать до конца 2025 года, после чего, вероятно, последует его продление.