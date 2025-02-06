Стало известно о взятии в клещи крупного города в ДНР

Депутат Госдумы Водолацкий сообщил о взятии в клещи Красноармейска в ДНР
Бойцам Вооружённых сил России удалось захватить в клещи Красноармейск (Покровск) в ДНР. Сейчас военные перерезают транспортные коммуникации ВСУ.
«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске», — заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Он также отметил, что для сохранения жизни солдат российские военные предпочитают избегать лобовых атак, применяя особую тактику.
Reuters: освобождение Красноармейска позволит России продолжить наступление
В частности, российским бойцам предстоит обойти Красноармейск с двух сторон, чтобы впоследствии создать кольцо и окружить противника, после чего планируется освобождение этого района.
Ранее Водолацкий сообщил, что командование ВСУ в полном составе покинуло Красноармейск.