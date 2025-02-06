Депутат Госдумы Водолацкий сообщил о взятии в клещи Красноармейска в ДНР

Бойцам Вооружённых сил России удалось захватить в клещи Красноармейск (Покровск) в ДНР. Сейчас военные перерезают транспортные коммуникации ВСУ.

Стало известно о взятии в клещи крупного города в ДНР
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«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске», заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он также отметил, что для сохранения жизни солдат российские военные предпочитают избегать лобовых атак, применяя особую тактику.

Reuters: освобождение Красноармейска позволит России продолжить наступление

В частности, российским бойцам предстоит обойти Красноармейск с двух сторон, чтобы впоследствии создать кольцо и окружить противника, после чего планируется освобождение этого района.

Ранее Водолацкий сообщил, что командование ВСУ в полном составе покинуло Красноармейск.

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