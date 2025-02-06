Стало известно о взятии в клещи крупного города в ДНР

Бойцам Вооружённых сил России удалось захватить в клещи Красноармейск (Покровск) в ДНР. Сейчас военные перерезают транспортные коммуникации ВСУ.

« М ы с е й ч а с в з я л и у ж е в к л е щ и К р а с н о а р м е й с к , п е р е р е з а е м т р а н с п о р т н ы е к о м м у н и к а ц и и п о п о с т а в к а м в о о р у ж е н и я , п и т а н и я , Г С М - п о д р а з д е л е н и я м , к о т о р ы е н а х о д я т с я в К р а с н о а р м е й с к е » , — з а я в и л в и н т е р в ь ю РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он также отметил, что для сохранения жизни солдат российские военные предпочитают избегать лобовых атак, применяя особую тактику.

Reuters: освобождение Красноармейска позволит России продолжить наступление

В частности, российским бойцам предстоит обойти Красноармейск с двух сторон, чтобы впоследствии создать кольцо и окружить противника, после чего планируется освобождение этого района.

Ранее Водолацкий сообщил, что командование ВСУ в полном составе покинуло Красноармейск.