Пленный солдат ВСУ рассказал о нежелании воевать 80% мужчин на Украине

Большинство украинских мужчин не хотят воевать. Об этом рассказал взятый в плен российскими бойцами солдат ВСУ Максим Волошин. Видеозапись беседы с пленным предоставило Министерство обороны РФ.

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Пленный пояснил, что на Украине отказавшихся воевать отправляют в тюрьму, а оттуда все равно заставят идти в зону боевых действий. Волошин констатировал, что людям не оставили выбора.

По словам пленного, подготовка учебном центре длилась всего неделю, чего явно недостаточно для закрепления навыков. После обучения Максиму удалось сбежать, однако спустя несколько месяцев его поймали сотрудники территориальных центров комплектования в Днепропетровской области.

На передовой сразу попал под мощный обстрел ВС РФ. Через какое-то время его группа оказалась в засаде и понесла потери. Чтобы сохранить жизнь, пришлось сдаться.

Ранее другой пленный из ВСУ назвал показухой подготовку у американских инструкторов на базе НАТО в Германии. По словам украинца, программа обучения отрабатывалась формально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.