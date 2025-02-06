Производитель двигателей F-16 заплатит миллион российскому бойцу

Американская компания, занимающаяся производством двигателей для истребителей F-16, планирует выплатить российскому военному компенсацию в размере одного миллиона рублей. Об этом стало известно из сообщения Mash.

В публикации отмечается, что компания Pratt & Whitney работала в России до 2022 года, но при уходе с российского рынка не выплатила компании, предоставлявшей им арендуемые машины, два миллиона рублей.

В сообщении указывается, что договориться не удалось, долг был передан коллекторам, после чего последовал суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона. По информации Mash, часть этих средств компания по аренде машин решила передать своему бывшему коллеге, юристу Николаю, который в 2024 году отправился на СВО и получил ранение в ногу от осколков мины.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что французские истребители Mirage 2000 могут быть размещены на украинских аэродромах в Староконстантинове, Ужгороде, Стрые и под Винницей.