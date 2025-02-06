ВСУ потеряли крупную группировку к западу от Красноармейска

Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное и окрестностях к западу от Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

" В У д а ч н о е и е г о о к р е с т н о с т и п р о т и в н и к п е р е б р а с ы в а л р е з е р в ы , у к р е п л я л с и л ы . Т а м б ы л а к р у п н а я г р у п п и р о в к а В С У ( В о о р у ж е н н ы х с и л Украины - прим. ТАСС), существенная ее часть уничтожена", - сообщили в силовых структурах.

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Там добавили, что ВСУ пытаются удержать железнодорожную станцию в Удачном. При этом, как уточнил собеседник агентства, ведущая к станции железнодорожная ветка практически полностью под контролем российских войск.