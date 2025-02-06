ВСУ потеряли крупную группировку к западу от Красноармейска

Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное и окрестностях к западу от Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
"В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), существенная ее часть уничтожена", - сообщили в силовых структурах.
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Там добавили, что ВСУ пытаются удержать железнодорожную станцию в Удачном. При этом, как уточнил собеседник агентства, ведущая к станции железнодорожная ветка практически полностью под контролем российских войск.