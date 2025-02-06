В Харькове по академии Нацгвардии Украины нанесли удар
В результате удара по военной академии в Харькове, по предварительным данным, убиты офицеры Вооруженных сил Украины и представители стран НАТО. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар по академии, вероятнее всего, был нанесен «во время какого-то совещания», так как в одном месте и в одно время оказалось «большое количество «красивых целей»».
«По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», - пояснил Лебедев.
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Он отметил, что некоторые раненые были эвакуированы вертолетами, находятся под особым надзором, и местных врачей к ним не пускают.
Ранее, по данным СМИ, ВС России нанесли удар по отвечавшим за управление группировкой в Курской области украинским офицерам. Командный пункт располагался в Сумах и его точное расположение могли выяснить с помощью фотоловушек на квадрокоптерах. Источники с мест сообщали о большом количестве убитых и раненых военнослужащих ВСУ.