В результате удара по военной академии в Харькове, по предварительным данным, убиты офицеры Вооруженных сил Украины и представители стран НАТО. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар по академии, вероятнее всего, был нанесен «во время какого-то совещания», так как в одном месте и в одно время оказалось «большое количество «красивых целей»».

« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , с р е д и п о г и б ш и х е с т ь н е с к о л ь к о п о л к о в н и к о в , е с т ь с т а р ш и е о ф и ц е р ы б а н д е р о в с к о г о б а т а л ь о н а М В Д « Л ю т ь » и е с т ь п а р а - т р о й к а п р е д с т а в и т е л е й с т р а н НАТО», - пояснил Лебедев.

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Он отметил, что некоторые раненые были эвакуированы вертолетами, находятся под особым надзором, и местных врачей к ним не пускают.

Ранее, по данным СМИ, ВС России нанесли удар по отвечавшим за управление группировкой в Курской области украинским офицерам. Командный пункт располагался в Сумах и его точное расположение могли выяснить с помощью фотоловушек на квадрокоптерах. Источники с мест сообщали о большом количестве убитых и раненых военнослужащих ВСУ.