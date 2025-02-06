Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тысяч военнослужащих. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, из этого числа 150 тысяч отведено под профессиональных военнослужащих. Кроме того, сейчас польские власти упрощают процесс набора на военную службу и в военные академии.

Напомним, что на 1 января 2025 года польская армия насчитывала 206 тысяч военнослужащих, в том числе 144 тысячи профессиональных военных. Также сообщалось, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны — оборонные расходы составят более 46 млрд долларов или 4,7%.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявлял, что милитаризация польского государства — бессмысленное занятие. Он отметил, что участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации станет самоубийством для Варшавы.