Российские военные нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России поразили цех сборки беспилотников, расположенный в районе завода «Мотор Сич». Представитель пророссийского подполья также сообщил, что в результате удара могло быть уничтожено оборудование для производства одной из важных деталей дронов ВСУ.

« Д о п о н е д е л ь н и к а р а б о т н и к а м д р у г и х с м е н с к а з а л и н е я в л я т ь с я , а э т о о ч е н ь д о л г о . Д л я с р а в н е н и я : п о с л е и с п ы т а н и я " О р е ш н и к а " п е р е р ы в б ы л д в а д н я » , — о б ъ я с н и л Лебедев.

Ранее в пророссийском подполье заявляли об ударе российских военных по расположению ВСУ в Купянске. Оно находилось на консервно-молочном комбинате.