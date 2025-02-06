Депутат Рады: перевода солдат в пехоту ВСУ хватит для затыкания дыр

Депутат Рады Костенко: перевода солдат в пехоту ВСУ хватит для затыкания дыр
Перевода дополнительных сил из других родов войск в состав пехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит лишь для затыкания дыр на фронте. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщило, что около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск переводят в пехоту. По его данным, указ об этом 11 января подписал Главком ВСУ Александр Сырский с целью пополнения бригад и запуска ротации.
"Это последствия провала мобилизации и сейчас один раз отправят, потом второй, потом третий, потом уже никого не останется в тылу <…> Естественно, основа пополнения войск - это мобилизация и должно быть обучение личного состава. Такими вещами можно затыкать дыры", - ответил он на вопрос ведущей украинского телеканала "Прямой" поможет ли решение о переводе этих солдат удержать фронт и перекрыть нехватку живой силы.
Он добавил, что такие действия не помогут Киеву одержать победу в конфликте, так как основой пополнений войск является мобилизация, а с ней должна быть подготовка новобранцев. Перевод же специалистов, не связанных со службой в пехоте, непосредственно на передовую не добавляет им мотивации.
"Это тоже мотивации не добавляет и часто такие люди могут идти в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС)", - добавил он.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились, встал вопрос критической нехватки людей в армии. В этих условиях, как сообщают украинские СМИ, в пехоту интенсивно переводят специалистов из других родов и видов войск.