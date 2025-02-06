Перевода дополнительных сил из других родов войск в состав пехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватит лишь для затыкания дыр на фронте. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщило, что около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск переводят в пехоту. По его данным, указ об этом 11 января подписал Главком ВСУ Александр Сырский с целью пополнения бригад и запуска ротации.

" Э т о п о с л е д с т в и я п р о в а л а м о б и л и з а ц и и и с е й ч а с о д и н р а з о т п р а в я т , п о т о м в т о р о й , п о т о м т р е т и й , п о т о м у ж е н и к о г о н е о с т а н е т с я в т ы л у < … > Е с т е с т в е н н о , о с н о в а п о п о л н е н и я в о й с к - э т о м о б и л и з а ц и я и д о л ж н о б ы т ь о б у ч е н и е л и ч н о г о с о с т а в а . Т а к и м и в е щ а м и м о ж н о з а т ы к а т ь д ы р ы " , - о т в е т и л о н н а в о п р о с в е д у щ е й у к р а и н с к о г о т е л е к а н а л а " П р я м о й " п о м о ж е т л и р е ш е н и е о п е р е в о д е э т и х с о л д а т у д е р ж а т ь ф р о н т и п е р е к р ы т ь н е х в а т к у ж и в о й с и л ы .

Он добавил, что такие действия не помогут Киеву одержать победу в конфликте, так как основой пополнений войск является мобилизация, а с ней должна быть подготовка новобранцев. Перевод же специалистов, не связанных со службой в пехоте, непосредственно на передовую не добавляет им мотивации.

" Э т о т о ж е м о т и в а ц и и н е д о б а в л я е т и ч а с т о т а к и е л ю д и м о г у т и д т и в С О Ч ( с а м о в о л ь н о е о с т а в л е н и е ч а с т и - п р и м . Т А С С ) " , - д о б а в и л о н .

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились, встал вопрос критической нехватки людей в армии. В этих условиях, как сообщают украинские СМИ, в пехоту интенсивно переводят специалистов из других родов и видов войск.