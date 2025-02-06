Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе группировки войск "Юг" массированным огнем уничтожили скопление украинской пехоты под Часовым Яром, сообщил ТАСС представитель корпуса.

"В ходе разведки в окрестностях Часов Яра операторы бригады "Север-V" засекли группу украинских военнослужащих. По ней незамедлительно был нанесен удар. На кадрах показана часть выживших после удара бойцов ВСУ, которые попытались спрятаться, но операторы бригады контролировали каждый их шаг. Противник был накрыт массированным артиллерийским огнем", - сказано в сообщении.