Президент Украины Владимир Зеленский более чем вдвое занизил число погибших во время конфликта бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью британскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Он подчеркнул, что, говоря о 45,1 тысячи погибших, президент Украины называет лишь данные о людях, тела которых смогли эвакуировать с поля боя и идентифицировать. Остальные, составляющие большинство погибших, будут считаться пропавшими без вести.

« П о г и б ш и м и в Украине считаются исключительно военнослужащие, смерть которых зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния на основании врачебного свидетельства о смерти или судебного решения. Другими словами, 45,1 тысячи по состоянию на начало февраля 2025 года — это погибшие, тела которых удалось эвакуировать, доставить в бюро судебно-медицинской экспертизы и идентифицировать», — написал Бойко.

Он также обратил внимание, что Зеленский говорил только о потерях ВСУ, в то время как на позициях также находятся подразделения Нацгвардии, Пограничной службы и Службы безопасности Украины (СБУ). По оценкам журналиста, реальные потери Украины в конфликте составили порядка 105 тысяч человек.