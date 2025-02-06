За истекшие сутки в результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» был освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области. Группировка войск «Центр», продвинувшись в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Барановка в ДНР.

В Минобороны России сообщили о втором в этом году обмене военнопленными по формуле «150 на 150». Как и прежде на протяжении последнего года содействие при обмене нам оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

Боевая обстановка на передовой

В Курской области ситуация за истекшие сутки не претерпела значительных изменений. По сведениям Минобороны РФ, нанесено поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Наша оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллеристами поразила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВСУ за истекшие сутки потеряли в общей сложности до 325 военнослужащих,

Группировка войск "Север" продолжает упорные бои за освобождение Куриловки. Сообщают об аналогичных боях в Марьевке и Погребках. Ракетный удар нанесен по скоплению противника в районе села Стецковка Сумской области. Противник перебросил сводную группу своих Сил специальных операций в количестве 220 человек в Суджанское приграничье.

На Купянском направлении наши войска заняли Калиново на Двуреченском плацдарме и приблизились к Кондрашовке. На северном фланге, по оценке украинских медиаресурсов, российские войска продвинулись в сторону Западного и немного южнее вдоль реки Оскол на участке шириной до 6,12 км на глубину до 1, 7 км. Также они признают, что новым элементом обстановки стало форсирование Оскола юго-западнее и южнее населённого пункта Тополи «на участке шириной до 2,2 км на глубину до 420 метров».

На Покровском/Красноармейском направлении идут бои в районе Елизаветовки и севернее Новоторецкого. Такая же ситуация в районе Лысовки, Зверева, Котлино, Удачного, Надеевки. В южной части Срибного (Серебряного) и западнее Новоандреевки закрепились наши штурмовые подразделения. В Андреевке наши подразделения с боями стремятся расширить северный фас сформировавшегося здесь полукотла.

На Константинопольском направлении идут бои в Дачном. Поступают предварительные данные об успехе наших подразделений.

На Запорожском фронте ВС РФ активно уничтожают «Старлинки» противника на Ореховском направлении сбросами с БПЛА. Наши авиация и реактивные системы залпового огня наносят удары по ближним тылам врага в районе Малой Токмачки и Орехова, где враг концентрирует живую силу и бронетехнику. Враг наносит удары по мирным объектам.

Украинские территории

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об одобрении санкций против «теневого флота РФ». Согласно документу, рестрикции ведены против 56 граждан РФ и одного гражданина Ирана, которые являются капитанами танкеров, уже находящихся под аналогичными санкциями США, Британии и ЕС. Этим же указом введены санкции и против музеев, функционирующих на вошедших в состав РФ украинских территориях, в частности – в Крыму.

Депутаты Верховной Рады Украины называют две «ключевые даты» в процессе «большой попытки остановить боевые действия». Первая - 12 февраля, на этот день запланированы переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, представителей Европейского Союза и госсекретаря США. Вторая – 15 февраля. В этот день спецпредставитель Трампа Келлог презентует на Мюнхенской конференции по безопасности план Трампа по завершению украинского конфликта.

В украинских соцсетях появляется всё больше видео, где военные на камеру рассказывают о грядущем проигрыше Украины. Освобождение всей территории ДНР военные называют «делом времени» и задаются вопросами мироздания вроде «где миллион дронов» и фортификационные сооружения, на которые были выделены огромные суммы денег.

Пока «самостийные» СМИ и командование ВСУ публично рассуждают о некий «мотивационных контрактах» для 18-25 летних украинцев, наши войска уже встречают таких бойцов ВСУ на передовой. Так, военкор Владимир Шурыгин сообщает о гибели 18-летнего Ивана Палия, мобилизованного ВСУ летом 2024 года.

По его информации, распиаренная «элитная» 3-я штурмовая бригада ВСУ, в 2023 году активно доукомплектовывавшаяся заключенными, с недавних пор пополняется восемнадцатилетними, а то и вовсе несовершеннолетними, пацанами в то время как так называемый "похоронный спецназ" ВСУ, занимающийся исключительно похоронами убитых бойцов, в основе своей состоит из мужчин среднего возраста, которые попали туда за большие взятки.

Сопутствующие события на мировой арене

Азербайджан объявил о выделении киевскому режиму миллиона долларов на отправку электрооборудования «с целью минимизации урона, нанесенного украинской энергетике российскими ударами». По факту деньги будут потрачены, скорее всего, на восстановление инфраструктуры, необходимой киевскому режиму для функционирования ВПК и, как следствие, террористических атак по российской территории, приходят к выводу наши военкоры.

Американские СМИ сообщают, что «военное командование России на украинском театре военных действий планирует операции, которые могут принести плоды в течение 9 месяцев, что доказывает отсутствие у Кремля реальных намерений завершить военный конфликт».

Также СМИ США опубликовали информацию, что абсолютно все голливудские звезды, приезжавшие в Киев и заявлявшие о поддержке Украины с начала СВО, делали это не «по зову сердца», а исключительно за гонорары от USAID. Дороже всего этому агентству обошлась «любовь к Украине» Анджелины Джоли, которая потребовала за свой визит 20 миллионов долларов. Еще около 20 миллионов долларов USAID потратило на создание искусственного ажиотажа вокруг Украины на международных стриминговых платформах и в соцсетях.