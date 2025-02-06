К подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе Волчанска Харьковской области, прибыло подкрепление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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Он сообщил, что личный состав, а также вооружения и военная техника прибыли на юго-восток Волчанска, а также в район Волчанских Хуторов, а также к селу Синельниково.

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