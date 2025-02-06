Марочко: ВС РФ продвинулись у Лимана Второго

Российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи Харьковской области и юго-западнее Логачевки Белгородской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, таким образом силы РФ отодвинули противника от границы Белгородской области.

Марочко: ВС РФ продвинулись у Лимана Второго
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"В ходе плановой боевой работы наши войска продолжают отодвигать вооруженные формирования Украины от границы Белгородской области. После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области", - сказал он.

Российские войска на двух участках фронта форсировали водную преграду, создав плацдарм для дальнейшего продвижения, добавил Марочко. По его словам, в целом ВС "удалось значительно улучшить ситуацию на участке границы протяженностью порядка 1,5 км".

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