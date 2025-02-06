Российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи Харьковской области и юго-западнее Логачевки Белгородской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, таким образом силы РФ отодвинули противника от границы Белгородской области.
"В ходе плановой боевой работы наши войска продолжают отодвигать вооруженные формирования Украины от границы Белгородской области. После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области", - сказал он.
Российские войска на двух участках фронта форсировали водную преграду, создав плацдарм для дальнейшего продвижения, добавил Марочко. По его словам, в целом ВС "удалось значительно улучшить ситуацию на участке границы протяженностью порядка 1,5 км".