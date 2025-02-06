Российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи Харьковской области и юго-западнее Логачевки Белгородской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, таким образом силы РФ отодвинули противника от границы Белгородской области.

" В х о д е п л а н о в о й б о е в о й р а б о т ы н а ш и в о й с к а п р о д о л ж а ю т о т о д в и г а т ь в о о р у ж е н н ы е ф о р м и р о в а н и я Украины от границы Белгородской области. После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области", - сказал он.

Российские войска на двух участках фронта форсировали водную преграду, создав плацдарм для дальнейшего продвижения, добавил Марочко. По его словам, в целом ВС "удалось значительно улучшить ситуацию на участке границы протяженностью порядка 1,5 км".