В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

" М и н у в ш е й н о ч ь ю с и л ы и с р е д с т в а п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о н ы о т р а з и л и в о з д у ш н у ю а т а к у н а Р о с т о в с к у ю о б л а с т ь , у н и ч т о ж и в Б П Л А в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", - написал он.