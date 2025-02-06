В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", - написал он.