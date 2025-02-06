Военные ВСУ все в большем количестве стали самовольно покидать зону боевых действий. Об этом написало издание Onet.

В статье сказано, что на некоторых участках фронта кадровый дефицит превышает 50 процентов. По словам экспертов, он ощущается и на учебных полигонах в Польше, использующихся для подготовки украинских бойцов.

« У н а с с е й ч а с в о к о п а х д о л ж н о п о и д е е с и д е т ь 9 0 ч е л о в е к , п о т о м у ч т о и м е н н о с т о л ь к о д о л ж н о б ы т ь в р о т е . А и х в с е г о 2 0 . Р о т а ц и и н е т » , — п р и в о д и т и з д а н и е с л о в а о д н о г о и з у к р а и н с к и х б о й ц о в .

Ранее одна из украинских медсестер в интервью газете Politico рассказала, что командование Вооруженных сил Украины подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта.

До этого стало известно, что в ВСУ жалуются на главнокомандующего Александра Сырского. Отмечалось, что он заменил командиров на верных ему людей, которым не интересна судьба подчиненных.