Минобороны сообщило о запуске из РСЗО "Град" агитснарядов по позициям ВСУ

Военнослужащие Южной группировки войск осуществили пуски по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационных снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" на дзержинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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" В о е н н о с л у ж а щ и е о т д е л ь н о й г в а р д е й с к о й м о т о с т р е л к о в о й б р и г а д ы Ю ж н о й г р у п п и р о в к и в о й с к и з Р С З О Б М - 2 1 " Г р а д " в ы п о л н и л и с т р е л ь б у 1 2 2 - м м а г и т а ц и о н н ы м и с н а р я д а м и п о п о з и ц и я м В С У н а д з е р ж и н с к о м н а п р а в л е н и и с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и " , - с к а з а л и в в е д о м с т в е .

Там рассказали, что артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км.

" С е г о д н я у н а с з а д а ч а с т о и т о т р а б о т а т ь а г и т а ц и о н н ы м и с н а р я д а м и . М и с с и я з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о б ы п р о т и в н и к с л о ж и л о р у ж и е , к т о н е ж е л а е т в о е в а т ь , [ о н и с м о г у т ] с о х р а н и т ь с в о ю ж и з н ь , в е р н у т ь с я д о м о й ж и в ы м . Р а б о т а е м д о в о л ь н о ч а с т о т а к " , - р а с с к а з а л к о м а н д и р в з в о д а с п о з ы в н ы м П т а х а н а в и д е о , р а с п р о с т р а н е н н о м Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что агитационные снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. Каждый такой снаряд содержит в себе 1 тыс. листовок формата А5 с призывом о добровольном сложении оружия военнослужащими ВСУ и сдаче их в плен, что позволит сохранить жизнь и гарантирует возвращение домой к своим родным и близким. Каждый такой боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели.