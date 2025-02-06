Минобороны сообщило о запуске из РСЗО "Град" агитснарядов по позициям ВСУ
Военнослужащие Южной группировки войск осуществили пуски по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационных снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" на дзержинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск из РСЗО БМ-21 "Град" выполнили стрельбу 122-мм агитационными снарядами по позициям ВСУ на дзержинском направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там рассказали, что артиллеристы выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами по позициям ВСУ, находящимся на удалении более 25 км.
"Сегодня у нас задача стоит отработать агитационными снарядами. Миссия заключается в том, чтобы противник сложил оружие, кто не желает воевать, [они смогут] сохранить свою жизнь, вернуться домой живым. Работаем довольно часто так", - рассказал командир взвода с позывным Птаха на видео, распространенном Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что агитационные снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. Каждый такой снаряд содержит в себе 1 тыс. листовок формата А5 с призывом о добровольном сложении оружия военнослужащими ВСУ и сдаче их в плен, что позволит сохранить жизнь и гарантирует возвращение домой к своим родным и близким. Каждый такой боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет, а взрыватель имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели.