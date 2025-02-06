Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на Херсонщине

Расчет буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделением воздушной разведки были выявлены боевики ВСУ, передвигавшихся на автомобиле к зданию, где через несколько часов появилась антенна для управления FPV-дронами. Координаты расположения пункта управления БПЛА националистов были переданы артиллерии. Артиллеристы получили команду, в считанные минуты развернули, навели орудие и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, весь личный состав расчета награжден государственной наградой медалью Суворова.
Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28 км осколочно-фугасными снарядами и до 33 км активно-реактивными. Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки БПЛА. Это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени