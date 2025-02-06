Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на Херсонщине

Расчет буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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" П о д р а з д е л е н и е м в о з д у ш н о й р а з в е д к и б ы л и в ы я в л е н ы б о е в и к и В С У , п е р е д в и г а в ш и х с я н а а в т о м о б и л е к з д а н и ю , г д е ч е р е з н е с к о л ь к о ч а с о в п о я в и л а с ь а н т е н н а д л я у п р а в л е н и я F P V - д р о н а м и . К о о р д и н а т ы р а с п о л о ж е н и я п у н к т а у п р а в л е н и я Б П Л А н а ц и о н а л и с т о в б ы л и п е р е д а н ы а р т и л л е р и и . А р т и л л е р и с т ы п о л у ч и л и к о м а н д у , в с ч и т а н н ы е м и н у т ы р а з в е р н у л и , н а в е л и о р у д и е и т о ч н ы м в ы с т р е л о м у н и ч т о ж и л и п у н к т у п р а в л е н и я Б П Л А В С У " , - с к а з а л и в в е д о м с т в е .

Там отметили, что за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, весь личный состав расчета награжден государственной наградой медалью Суворова.

Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28 км осколочно-фугасными снарядами и до 33 км активно-реактивными. Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки БПЛА. Это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени