Беспилотники ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом. В какое время были замечены украинские БПЛА канал не уточняет.

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко несколькими часами ранее заявил, что в районе города сработали системы противовоздушной обороны. Отдельно о сбитых БПЛА он не сообщал.

В 20:23 по мск Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря. По информации ведомства, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников Вооруженных сил Украины.