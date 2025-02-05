Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

Гражданам Украины следует использовать все возможности, чтобы скрываться от представителей Территориальных центров комплектования или уезжать из страны. Об этом заявил пленный боец ВСУ Сергей Мищевский в беседе с РИА Новости.

Мищевский призвал украинцев уезжать из страны, если есть возможность.

« Ч т о б ы н е п о л у ч и л о с ь т а к о й с и т у а ц и и , к а к у м е н я , п о т о м у ч т о э т о н и к о м у н е н а д о . П р о с т о ж и л о д н о й ж и з н ь ю , а т у т в о д и н п р е к р а с н ы й м о м е н т т е б я о т п р а в л я ю т н е п о н я т н о к у д а , н е п о н я т н о з а ч е м , а п р о ц е н т , ч т о т ы в ы ж и в е ш ь , о ч е н ь м а л » , — с к а з а л о н .

Ранее пленный боец ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека.